İspanya'dan Sel Afetzedelerine 3.765 Milyon Avro Destek Paketi

İspanya'dan Sel Afetzedelerine Büyük Destek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 29 Ekim'de Valensiya kentini vuran felaketin ardından afetzedelere yönelik 3 milyar 765 milyon avroluk yeni yardım paketini açıkladı.

Yardım Paketi ve Öncelikler

Sanchez, Valensiya’daki sel felaketi ile ilgili toplanan Bakanlar Kurulu’nun ardından yaptığı açıklamada, daha önce 5 Kasım tarihinde Valensiya ve çevresindeki etkilenen bölgelere 10 milyar 600 milyon avro değerinde yardım ve önlem paketleri açıkladıklarını hatırlatarak, bugün de 110 maddeden oluşan yeni bir yardım paketi kararı aldıklarını duyurdu.

Yeni paketinde hükümetin önceliklerinin arasında sokaklardaki çamurun temizlenmesi, sosyal adalet ve zarar gören üretim sektörünün yeniden ayağa kaldırılması yer alıyor. Sanchez, yaraların sarılmasının zaman alacağının farkında olduklarının altını çizdi.

Temizlik Çalışmaları için Bütçe

Başbakan Sanchez, temizlik çalışmalarına yönelik olarak 500 milyon avro ayırdıklarını açıkladı. "Sokaklardaki tonlarca çamurun ve kalıntıların kaldırılması, su, arıtma ve sanitasyon ağlarının onarılması normale dönmek için şarttır." dedi.

Sanchez, "Hepimiz devletiz, hepimiz biriz." ifadeleriyle, afetzedelerin her zaman yanında olacağı vaadinde bulundu. Mevcut durumda, 25 binden fazla devlet çalışanının afet bölgesinde görev yaptığını belirtti.

Durum ve Dağıtımlar

Valensiya'da şu anda elektrik hizmetinin sağlandığını, telefon hatlarının %95'inin çalıştığını ve ilaç tedarik sisteminin tamamen sağlandığını aktaran Sanchez, 51 bin litre şişelenmiş su ve 22 bin 500 kilogram kumanya dağıtıldığı bilgisini paylaştı. Ayrıca, hanelere yardım sağlamak amacıyla başvuru yapanların %50'lik yardımı hemen alabileceğini belirtti.

Felaketin Sonuçları ve Kurtarma Çalışmaları

Hükümet, 29 Ekim'deki sel felaketi sonrası toplam 222 ölü sayısı ile 32 kayıp kişi olduğunu duyurdu. Sel felaketinin hemen ardından başladıkları kurtarma çalışmalarında ise şu ana kadar 36 bin 854 vatandaş kurtarıldı.

Afet bölgesi içinde 78 ilçe ve kasaba yer alırken, işlerin devam ettiği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.