DOLAR
35,96 0,03%
EURO
37,15 -0,24%
ALTIN
3.254,76 0,02%
BITCOIN
3.561.184,63 2,25%

İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Gazze'deki Ateşkesin Güçlendirilmesi Gerekiyor

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Gazze'deki ateşkesin sağlamlaştırılmasının önemine vurgu yaptı ve uluslararası desteğin gerekliliğini açıklıkla belirtti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:55
İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Gazze'deki Ateşkesin Güçlendirilmesi Gerekiyor

İspanya Dışişleri Bakanı Albares'ten Önemli Açıklamalar

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta hayata geçirilen ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlamlaştırılması gerektiğini ifade etti.

RTVE'de gerçekleştirdiği demeçte, İspanya hükümeti olarak Orta Doğu'daki önceliklerini Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüm, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) tam destek ve savaş suçlarının kovuşturulması için uluslararası yasal girişimler şeklinde sıraladığını aktardı.

Gazze için Uluslararası Destek Çağrısı

Albares, Gazze'deki durumu değerlendirirken, bu olayların cezasız kalmaması için İspanya'nın elinden geleni yaptığını belirtti ve "Gazze'deki ateşkes sağlamlaştırılmalı, kalıcı olmalı ve UNRWA'nın yaptığı gibi büyük insani yardımlara izin verilmelidir," şeklinde konuştu.

ABD ve Avrupa İlişkileri

Bakan Albares, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa Birliği'ne yeni gümrük tarifeleri getirilebileceği yönündeki yorumlarına da yanıt verdi. Albares, gerekli görülmesi halinde AB’nin böyle bir duruma karşılık verme konusunda araçlarının ve iradesinin bulunduğunu ifade etti.

"Avrupalılar ve Amerikalılar birlikte çalıştığında, bu durum karşılıklı fayda sağlar ve dünyaya istikrar kazandırır. Ticaret savaşları herkes üzerinde olumsuz etkiler ve yoksulluğu artırır," diyen Albares, olası yeni bir gümrük tarifesi durumunda AB'nin çıkarlarını koruyacağına dikkat çekti.

Savunma Harcamalarında Hedefler

İspanya'nın savunma harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 2'sine ulaşma hedefini yineleyen Albares, Trump’ın savunma harcamalarının yüzde 5'e yükselmesi çağrısına ilişkin, "ABD'nin görüşü çok önemli ancak Avrupa'nın harcamalarına dair kararlar, Avrupalılar tarafından Brüksel’de ve NATO içinde alınmaktadır," diyerek Avrupa'nın kendi kararlarına vurgu yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan'dan Ulusal İstihdam Stratejisi Vurgusu
2
Nijerya İşçi Sendikası, Hayat Pahalılığı Protestosunu Erteledi
3
Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı Yayınlandı
4
Pakistan'da LPG Tanker Patlamasında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi
5
İran, Güneybatı'da Hava Savunma Tatbikatı Düzenliyor
6
Gazze Hükümeti, BM'nin Yakıt Depolamasını Kınadı
7
Denizli'de Bıçaklı Kavga: 26 Yaşındaki Tamer Cura Öldürüldü

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!