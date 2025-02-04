İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Gazze'deki Ateşkesin Güçlendirilmesi Gerekiyor

İspanya Dışişleri Bakanı Albares'ten Önemli Açıklamalar

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta hayata geçirilen ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlamlaştırılması gerektiğini ifade etti.

RTVE'de gerçekleştirdiği demeçte, İspanya hükümeti olarak Orta Doğu'daki önceliklerini Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüm, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) tam destek ve savaş suçlarının kovuşturulması için uluslararası yasal girişimler şeklinde sıraladığını aktardı.

Gazze için Uluslararası Destek Çağrısı

Albares, Gazze'deki durumu değerlendirirken, bu olayların cezasız kalmaması için İspanya'nın elinden geleni yaptığını belirtti ve "Gazze'deki ateşkes sağlamlaştırılmalı, kalıcı olmalı ve UNRWA'nın yaptığı gibi büyük insani yardımlara izin verilmelidir," şeklinde konuştu.

ABD ve Avrupa İlişkileri

Bakan Albares, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa Birliği'ne yeni gümrük tarifeleri getirilebileceği yönündeki yorumlarına da yanıt verdi. Albares, gerekli görülmesi halinde AB’nin böyle bir duruma karşılık verme konusunda araçlarının ve iradesinin bulunduğunu ifade etti.

"Avrupalılar ve Amerikalılar birlikte çalıştığında, bu durum karşılıklı fayda sağlar ve dünyaya istikrar kazandırır. Ticaret savaşları herkes üzerinde olumsuz etkiler ve yoksulluğu artırır," diyen Albares, olası yeni bir gümrük tarifesi durumunda AB'nin çıkarlarını koruyacağına dikkat çekti.

Savunma Harcamalarında Hedefler

İspanya'nın savunma harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 2'sine ulaşma hedefini yineleyen Albares, Trump’ın savunma harcamalarının yüzde 5'e yükselmesi çağrısına ilişkin, "ABD'nin görüşü çok önemli ancak Avrupa'nın harcamalarına dair kararlar, Avrupalılar tarafından Brüksel’de ve NATO içinde alınmaktadır," diyerek Avrupa'nın kendi kararlarına vurgu yaptı.