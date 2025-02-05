İspanya Dışişleri Bakanı: 'Gazze, Filistinli Gazzelilerin Toprağıdır'

Başkent Madrid'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Albares, Trump'ın Gazze'yi devralarak buradaki Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirme önerisine karşı çıktığını dile getirdi.

Albares, "Bu konuda çok açık olmak istiyorum. Filistinliler, Gazze'de kalmalıdırlar. Gazze, Filistin devletinin geleceğinin bir parçası olmalıdır. İspanya ve İspanyol halkı onları destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Filistin için geçerli olan çözümün sadece iki devletli alternatif olduğunu yineleyen Albares, bunun İsrail devletinin refah ve güvenliğini garanti edeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, önceki gün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Gazze Şeridi'ni devralacakları ve bölgedeki silahların temizlenmesinden sorumlu olacaklarını belirtmişti. Trump, Gazze'nin tamamen yıkıma uğradığını ekleyerek, Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmelerinin daha iyi bir çözüm olacağını ifade etti.

Trump'ın bu açıklamalarına birçok ülkeden tepki gelirken, Filistin'in BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin" şeklinde yanıt verdi.