İspanya Dışişleri, Küresel Sumud Filosu için daimi izleme birimi kurdu

İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yakınlaşan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı üzerine bakanlık içinde daimi izleme birimi oluşturulduğunu duyurdu.

Resmi haber ajansı EFE'nin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, birimde bulunan ve önceki haftalarda istişare için merkeze çağrılan Tel Aviv Büyükelçisi, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Tel Aviv'deki Avrupa Birliği Delegasyonu ile temasa geçti.

Bakanlık, özellikle İspanyol vatandaşları hakkında bilgi almak ve tüm diplomatik ile konsolosluk korumasını garanti altına almak için temaslarda bulundu; Tel Aviv, Kudüs ve Lefkoşa konsoloslukları da aktif duruma getirildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in, Türkiye ve İrlanda'daki mevkidaşları başta olmak üzere, filoda vatandaşları bulunan bazı ülkelerin dışişleri bakanları ile görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

Yolanda Diaz'tan sert açıklama

İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, Bluesky hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısı uluslararası hukuka aykırı bir suçtur. İsrail'den, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. AB, İsrail ile ilişkilerini derhal kesmelidir."

Gözaltına alınan siyasetçilerden 'sokağa çıkın' çağrısı

İsrail'in saldırdığı filodaki teknelerde bulunan eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau ve Katalan siyasetçi Plar Castillejo, gözaltına alınmaları halinde yayımlanmak üzere önceden hazırladıkları videoları paylaştı.

Colau videoda şunları söyledi:

"Bu videoyu izliyorsanız, İsrail'in bizi yasa dışı bir şekilde alıkoyduğunu anlamalısınız. Bu, telefonlara veya internete erişimimizin olmadığı anlamına geliyor. İletişimimiz tamamen kesildi ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Sesimiz olun, mümkün olduğunca çok ses çıkarın ve hükümetlerimize baskı yaparak bizi derhal serbest bırakmalarını ve Gazze'ye insani koridor açmamıza izin vermelerini sağlayın."

Castillejo ise videoda şöyle konuştu:

"Bu videoyu izliyorsanız, bunun nedeni siyonist İsrail Devleti'nin, insani yardım ulaştırmak için halk koridoru açmaya çalışırken bizi Filistin sularında kaçırmasıdır. Bu da yardımın bize ulaşamadığı anlamına geliyor. Sokaklara çıkın ve protesto edin, çünkü bu yardımın bize ulaşmasının tek yolu bu. Onları (İsrail) bu koridoru açmaya zorlayın, soykırımı sona erdirmeye zorlayın."