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İspanya, İsrail'in Beyrut ve Gazze'ye Yönelik Bombalı Saldırılarını Kınadı

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, İsrail'in Beyrut ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 21:38
İspanya, İsrail'in Beyrut ve Gazze'ye Yönelik Bombalı Saldırılarını Kınadı

İspanya, İsrail Saldırılarını Şiddetle Kınadı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Filistin'in Gazze kentlerine yönelik bombalı saldırılarının artmasını kınadı. Albares, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in hafta sonu boyunca yoğunlaştırdığı saldırılar sonucunda düzinelerce insanın hayatını kaybettiğini" belirtti.

Ateşkes Çağrısı

Albares, açıklamasında "Orta Doğu'da yıkım ve ölümlerin durması gerekiyor. Ateşkes, uluslararası hukuka uyum talep ediyoruz. İspanya her zaman barıştan ve sivil korumadan yanadır." dedi.

İsrail'in Saldırıları ve Can Kaybı

İsrail'in Lübnan’da sürdürdüğü saldırılarda 3,452 kişinin öldüğü bildirildi. Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentleri ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin 889'u kadın ve çocuk, 208'i ise sağlık çalışanıdır. Ayrıca 14,664 kişi yaralandı.

Kutuplaşma ve Göç Tahminleri

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan’da 100,000'den fazla kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken, Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da 1,4 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerden 600,000'den fazlasının Suriye'ye göç ettiğini bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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