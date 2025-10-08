İspanya Meclisi İsrail'e Silah Ambargosunu Onayladı

Kararname tartışmaları, gecikme ve partilerin tutumu

Azınlık sol koalisyon hükümetinin Gazze'de yaşananlara ilişkin olarak İsrail'e yönelik uyguladığı yaptırımlar kapsamında aldığı silah ambargosu kararının yer aldığı Kraliyet kararnamesi, Mecliste yapılan oylamada kabul edildi.

Hükümetin 9 Eylül'de Bakanlar Kurulu'nda aldığı 9 maddelik yaptırım paketinin en çok tartışılan unsuru olan silah ambargosu, hukuki süreç gerekçesiyle kararnamenin çıkarılması ve Meclise taşınması sürecinin uzaması sonucu 23 Eylül'e sarkan bir dosya oldu.

Kararname normalde 7 Ekim'de Meclis gündemine alınacakken, söz konusu tarihin Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı'nın ikinci yıl dönümüne denk gelmesi ve İsrail'in girişimleri nedeniyle oylama bugüne ertelendi.

Oylamada ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox karşı oy kullanırken, kararnamenin kabulünde azınlık hükümete dışarıdan destek veren Bask ve Katalan milliyetçi partileri ile Podemosun desteği belirleyici oldu.

Podemos'un eleştirileri ve hükümetin pozisyonu

Mecliste 4 milletvekili bulunan ve İspanya'da "İsrail'e karşı en sert siyasi baskıyı yapan parti" olarak bilinen Podemos, kararnamenin gerçek bir ambargo olmadığı yönünde sert eleştiriler yöneltti.

Podemos lideri Ione Belarra, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Sanchez hükümetini, Filistin'deki duruma katkı sağlayan silah alım satımı ve askeri teçhizat geçişine ilişkin net adım atmamakla suçladı ve hükümetin uygulamasını "sahte bir ambargo" olarak nitelendirdi. Belarra, Podemos'un tam bir silah ambargosu ve İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi talebini sürdüreceğini belirterek, Kraliyet kararnamesinin Mecliste onaylanmasına izin vereceklerini açıkladı; bunun, hükümetin uyguladığı ambargonun niteliğini görünür kılacağını savundu.

Hükümet ise, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarından bu yana iki yıldır İsrail ile silah ticareti yapmadığını vurguluyor. Buna karşın bazı sivil toplum kuruluşları ve tarih ile sözleşmelere dayanan iddialar, bunun gerçeği yansıtmadığı yönünde hükümete baskı uygulamayı sürdürüyor.

İç baskılar ve İsrail ile yaşanan diplomatik gerilim çerçevesinde hükümet 9 Eylül'de ilan ettiği 9 maddelik yaptırım paketini hayata geçirmek amacıyla bu Kraliyet kararnamesini gündeme almıştı.