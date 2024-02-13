İspanya'nın İsrail'e askeri mühimmat desteğinde bulunması büyük tepkilere yol açtı

Barışa ilişkin uluslararası çalışmalar yürüten bağımsız "Centro Delas" kurumu, Comex dış ticaret sitesindeki verilere dayanarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kasım 2023'te bir İspanyol şirketinin İsrail'e 987 bin avro değerinde askeri mühimmat sattığı belirtildi.

Bu durum, Dışişleri Bakanı Albares'in İsrail'in Gazze'ye saldırdığı 7 Ekim'den beri İsrail'e silah ve askeri mühimmat satışının durdurulduğu yönündeki iddialarını Comex'deki verilerle çürüttü. Koalisyon hükümeti, hem içeriden hem de dışarıdan bu yüzden sert bir şekilde eleştirildi.

Sol koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından Sumar Partisi Meclis Sözcüsü İnigo Errejon, X hesabı üzerinden, "Silah satışına uygulanan ambargonun tam ve kalıcı olması gerekiyor. Gazze'deki soykırımı durdurmalıyız." diye paylaştı.

Kültür Bakanı Ernest Urtasun, Sumar Partisinden bir üye olarak, İsrail'e silah ve askeri malzeme satışının durdurulması gerektiğini söyledi. 7 Ekim 2023'ten sonra verilen tüm izinlerin geri alınması çağrısında bulunan

Urtasun, "İspanya'dan İsrail'e giden hiçbir silah, hiçbir mermi olmamalı. İsrail'e karşı silah ambargosu konusunda kararlıyız." dedi. Sumar Partisi de X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'de tarihindeki en aşırıcı hükümetin iş başında olduğu ve silah satın alımının etkili ve acil şekilde askıya alınması gerektiği" şeklinde vurgu yaparak, "Bahane yok. Sözlerden eylemlere geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Sumar koalisyonundan ayrılan ve hükümete dışarıdan destek sağlayan Podemos Partisinin Lideri Pablo Fernandez, iktidarın ana ortağı olan Sosyalist İşçi Partisini (PSOE) eleştirdi.

Fernandez, "Ortaya çıkarılan bu belge, PSOE'nin yalancılığını ve ikiyüzlülüğünü gösteriyor. İspanya hükümeti, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımı finanse ediyor. Podemos olarak, silah satışına ambargo getirmesini, İsrail hükümetine yaptırımlar uygulamasını ve bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesmesini istiyoruz." dedi. Öte yandan bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Madrid'de Dışişleri Bakanlığı önünde protesto düzenlendi. Hem İsrail'e silah satışına izin vermeye devam eden İspanya hükümeti hem de Gazze'ye saldıran İsrail kınandı.