İspanya Sel Felaketinde Can Kaybı 211'e Yükseldi

İspanya'nın Doğusunu Vuran Felaket

29 Ekim'de İspanya'nın Valensiya bölgesinde meydana gelen büyük sel felaketinin ardından can kaybı 211'e yükseldi. Bu felakette hâlâ çok sayıda kayıp olduğu belirtiliyor.

Başbakan Sanchez'in Açıklamaları

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sel sonrası olayların yönetimi için oluşturulan Kriz Masası toplantısında yaptığı açıklamada, 208'inin Valensiya, 3'ünün ise Kastilya-La Mancha bölgesinden olmak üzere toplamda 211 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sanchez, kayıplar için arama ve kurtarma çalışmalarına öncelik verileceğini vurguladı.

Askeri ve Güvenlik Güçleri İdaresi

Valensiya'da şu anda 2 bin 500 asker olduğuna dikkat çeken Sanchez, toplam 10 bin güvenlik görevlisinin daha bölgeye gönderileceğini açıkladı. "Bu, İspanya demokrasi tarihinin en çok sayıda güvenlik güçlerinin tek bir bölgeye gönderilmesidir," dedi.

Kayıp Sayıları Hakkında Belirsizlik

Resmi yetkililer, kayıplara dair kesin bir sayı vermekten kaçınırken, İspanyol basınında Valensiya bölgesindeki kayıp sayısının 1300 olarak bildirildiği ifade edildi. Ayrıca, 1900'ün kayıp başvuru hattına gelen rakamlar nedeniyle kayıpların net bir şekilde belirlenemediği öne sürüldü.

Gönüllü Yardımlar ve Dayanışma

Felaketten etkilenmeyen Valensiya halkı, büyük bir dayanışma göstererek gençler gıda ve temizlik malzemeleriyle yardıma ihtiyaç duyan bölgelere yöneldi.

Ekonomik Zarar ve İstatistikler

Valensiya Ticaret Odası, bölgede yaklaşık 4 bin 500 işletmenin etkilendiğini, bunun da bölge nüfusunun %31'ine denk geldiğini açıkladı. Ayrıca, 100 binden fazla aracın zarar gördüğü belirtildi.

Yağmalama Vakaları

Felaket sonrasında yaşanan yağmalama olayları sonucu 82 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 10'unun tutuklandığı bilgisi verildi.

Altyapı Sorunları

Valensiya özerk yönetimi, mevcut elektrik tedariğinin %94 oranında sağlandığını ancak su, gıda ve doğal gaz sorunlarının sürdüğünü kaydetti.