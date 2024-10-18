İspanya Ulusal Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

İspanya Ulusal Günü Resepsiyonu

İspanya'nın Ulusal Günü nedeniyle, Ankara'da muhteşem bir resepsiyon gerçekleştirildi. Resepsiyon, İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlendi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci'nin katılımıyla önemli misafirler ağırlandı.

Dostane İlişkilerin Vurgusu

Etkinliğe, İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, başkentteki diğer diplomatik misyon temsilcileri ve siyasi liderler katıldı. Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bu anlamlı etkinlikte konuşan Ekinci, iki ülkenin tarihi ve değerleri ile dostane ilişkilerini vurgulayarak, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana pek çok temasta bulunulduğunu ifade etti. İlişkilerin 2021 yılında kapsamlı ortaklık seviyesine taşındığını belirtti.

Ekonomik İşbirlikleri ve Filistin Meselesi

Ekinci, İspanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine de değinerek, işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararını takdirle karşıladıklarını ve bu girişimlerin diğer Avrupa ülkeleri için örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Diplomasinin Gücü ve Kültürel Paylaşımlar

Büyükelçi Sancho, etkinlikte yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür etti ve diplomasinin önemini özellikle çatışmaların yoğun olduğu bir dünyada yeniden hatırlattı. İspanyol şirketlerinin Türkiye'ye yaptığı yatırımların, iki ülke arasındaki barışçıl ilişkilerdeki kilit rolüne işaret etti.

Etkinlik, geleneksel dans gösterileri ve İspanyol mutfağından çeşitli ikramlarla zenginleştirildi. Konuklar, kültürel paylaşımlarla dolu bu özel günde keyifli dakikalar geçirdi.