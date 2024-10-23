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İspanya ve Portekiz'den Orta Doğu'da Ateşkes Çağrısı

İspanya ve Portekiz, Orta Doğu'da derhal ateşkes sağlanması için ortak çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:48
İspanya ve Portekiz'den Orta Doğu'da Ateşkes Çağrısı

İspanya ve Portekiz'den Ortak Ateşkes Çağrısı

İspanya ve Portekiz hükümetleri, Orta Doğu'da acil ateşkes talep eden bir açıklama yaptı. Bu çağrı, Portekiz'in Faro kentinde gerçekleştirilen 35. İspanya-Portekiz hükümetler arası zirve sonrası yapılan basın toplantısında duyuruldu.

Başbakanların Ortak Açıklamaları

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz Başbakanı Luís Montenegro birlikte düzenledikleri basın toplantısında, Sanchez, "Orta Doğu'da derhal ateşkes sağlanmasını talep ediyoruz. Birleşmiş Milletler ve Portekizli Genel Sekreter Antonio Guterres'in bu bölgedeki çabalarını destekliyoruz. UNIFIL'in Lübnan ve Filistin'deki çalışmalarına olan bağlılığımızı vurgulamak istiyoruz," şeklinde konuştu.

Göç ve İltica Anlaşması Üzerine Vurgu

Bunun yanı sıra Sanchez, Avrupa Birliği Göç ve İltica Anlaşması'nın düzensiz göçü organize eden mafya örgütlerine karşı bir mücadele sağlaması gerektiği ve düzenli göçün ekonomi için önemine dikkat çekti. Bu anlaşmanın, ülkelerinin daha rekabetçi hale gelmesini sağlayacağını ifade etti.

İkili Anlaşmaların İmzası

Zirve çerçevesinde, iki ülkenin bakanları ortak su kullanımı, Madrid-Lizbon arası yüksek hızlı tren bağlantısı inşası, çalışma, kültür ve göç konularında ikili anlaşmalar imzaladı.

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