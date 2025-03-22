İspanyol Hacı Adayları Türkiye'deki Yolculuklarını Tamamladı

Hac ibadetini yerine getirmek üzere at sırtında yolculuk yapan İspanyol hacı adayları, Beştepe Millet Camisi'ni ziyaret etti. Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki geleneklerini yaşatmak amacıyla İspanya'dan yola çıkan üç aday, Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yolculuğun Zorlukları ve Türk Misafirperverliği

Yaklaşık beş ay süren zorlu bir yolculuğun ardından Beştepe Millet Camisi'ne gelen Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, burada namaz kılarak dua etti. Hacı adaylarından Abdallah Hernandez, Türkiye'de hissettikleri sıcaklığı vurguladı: "Türkiye'ye geldiğimizde kendimizi evimizde hissettik."

Avrupa'da birçok zorlukla karşılaştıklarını belirten Hernandez, Türkiye'de polislerin kendilerine rehberlik ettiğini ve iftara davet edildiklerini belirterek, "Geçtiğimiz köylerdeki insanlar da bizi çok sıcak karşıladılar." ifadelerini kullandı.

Sırada Suudi Arabistan Var

Yolculuklarına Suriye ve Ürdün üzerinden devam ederek Suudi Arabistan'a ulaşmayı planladıklarını belirten Hernandez, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen ramazan etkinliklerini de ziyaret etti. Ayrıca, Millet Kütüphanesi'ni gezerek Türk kültürü hakkında bilgi edindiler.

Başkentlilerle Buluşma

İspanyol hacı adayları, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından Hamamönü'nde düzenlenen etkinlikte başkentlilerle bir araya geldi. Yolculuklarının başlangıcını, atlara olan tutkularını ve yol boyunca yaşadıkları olayları katılımcılarla paylaştılar. Hacı adayları, etkinlikte soruları cevaplayarak keyifli anlar yaşadı.

Hac ibadetini yerine getirebilmek için at sırtında yolculuk yapan İspanyol hacı adayları Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfınca (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası'nda (GİF) düzenlenen etkinlikte başkentlilerle bir araya geldi. Burada yolculuğa nasıl başladıklarını, atlara olan ilgilerini ve yol boyunca karşılaştıkları olayları anlatan hacı adayları, katılımcıların sorularını cevapladı.

Hac ibadetini yerine getirebilmek için at sırtında yolculuk yapan İspanyol hacı adayları Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfınca (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası'nda (GİF) düzenlenen etkinlikte başkentlilerle bir araya geldi. Burada yolculuğa nasıl başladıklarını, atlara olan ilgilerini ve yol boyunca karşılaştıkları olayları anlatan hacı adayları, katılımcıların sorularını cevapladı.