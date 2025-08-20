Isparta'da 12 yaşındaki çocuğun bacağına demir korkuluk saplandı
Bağlar Mahallesi'nde oyun sırasında gerçekleşen kazada ekipler seferber oldu
Isparta'nın Bağlar Mahallesinde oyun oynarken düşen 12 yaşındaki Ramazan Çınar Aybay'ın bacağına demir korkuluk saplandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, saplanan demir korkuluğu keserek çocuğu kurtardı.
Bacağındaki demir parçasıyla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Çınar Aybay, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Isparta'da, bacağına demir korkuluk saplanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.