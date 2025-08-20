DOLAR
Isparta'da 12 yaşındaki çocuğun bacağına demir korkuluk saplandı

Isparta Bağlar Mahallesi'nde oyun sırasında düşen 12 yaşındaki Ramazan Çınar Aybay'ın bacağına demir korkuluk saplandı; ekipler müdahale etti, çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:10
Bağlar Mahallesi'nde oyun sırasında gerçekleşen kazada ekipler seferber oldu

Isparta'nın Bağlar Mahallesinde oyun oynarken düşen 12 yaşındaki Ramazan Çınar Aybay'ın bacağına demir korkuluk saplandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, saplanan demir korkuluğu keserek çocuğu kurtardı.

Bacağındaki demir parçasıyla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Çınar Aybay, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

