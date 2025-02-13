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Isparta'da 3 Günlük Arama Sonrası Kaybolan Çocuk Ölü Bulundu

Isparta'da kaybolan 16 yaşındaki çocuk, 3 gün süren arama çalışmalarından sonra ölü olarak bulundu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:33
Isparta'da 3 Günlük Arama Sonrası Kaybolan Çocuk Ölü Bulundu

Isparta'da Kaybolan 16 Yaşındaki Çocuk Cansız Bulundu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki Kemal Aksüzek, 3 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılması ile sonuçlandı. Aksüzek'in 3 gün önce ava çıktıktan sonra kaybolduğu öğrenildi.

Arama çalışmalarında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gibi 144 kişilik bir ekip, ormanlık ve çalılık alanlarda özveriyle görev aldı. Kemal Aksüzek'in bedenine evinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki çalılık alanda ulaşıldı.

Vali Erin Açıklama Yaptı

Isparta Valisi Abdullah Erin, olay yerinde yaptığı açıklamada, arama çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. İlk kayboluş anından itibaren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuyu yakından takip ettiğini vurgulayan Erin, “Keşke çocuğumuza sağlıklı bir şekilde ulaşabilseydik” dedi.

Arama faaliyetlerinin zorlu koşullarda gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Erin, yağmur ve kar yağışı altında çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ölüm Sebebi Araştırılıyor

Erin, 50 bin dönüm üzerinde alanın tarandığına dikkat çekerek, kemik örneklerinin alınacağını ve Aksüzek'in yanında bulunan telefonun kayıtlarının inceleneceğini duyurdu. Ölüm sebebi hakkında Isparta Başsavcılığı ve Keçiborlu savcılığı tarafından gerekli çalışmaların yürütüldüğünü hatırlattı. Ölüm sebebinin netleşmesiyle kamuoyuna bilgi verileceğini sözlerine ekledi.

Kayıp ihbarının ardından Aksüzek'in ailesine başsağlığı dileyen Vali Erin, Kemal Aksüzek'in genç yaşta hayatını kaybetmesinin üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Kılıç Köyü Tuzla Mahallesi'nde yaşayan aile, 10 Şubat saat 21.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusu yapmıştı. Arama çalışmaları AFAD koordinesinde hızla başlatılmıştı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin 3 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuk ölü...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin 3 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuk ölü bulundu.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin 3 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuk ölü...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin 3 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuk ölü bulundu.

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