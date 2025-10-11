Isparta'da Bataklığa Saplanan Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Isparta'da Andık Deresi yakınlarında bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, itfaiye ve veteriner ekiplerinin ortak müdahalesiyle halatlarla kurtarıldı; hipotermiye karşı serum uygulandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 10:23
Isparta'da Bataklığa Saplanan Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Isparta'da Bataklığa Saplanan Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Kurtarma ve müdahale süreci

Andık Deresi mevkiinde, şelale yakınlarında bataklığa saplandığı fark edilen büyükbaş hayvanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sarp ve çamurlu arazide zorlu bir çalışma başlattı. Ekipler, arazinin güçlüğüne rağmen koordineli müdahale yürüttü.

Olay yerine gelen Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de hayvana müdahale etti. Bataklığın derinliği ve soğuk su nedeniyle çalışma güçlükle yürütüldü; ekipler hayvanı halatlar yardımıyla saplandığı yerden çıkardı.

Uzun süre soğuk suda kalan hayvanda hipotermi riski bulunduğu için veterinerler tarafından serum uygulandı ve hayvanın vücut ısısı dengeye getirildi.

Isparta'da, şelale yakınlarında bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri ile veteriner hekimin ortak çalışması sonucu kurtarıldı.

