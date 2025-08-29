Isparta'da İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Kaza ayrıntıları
Isparta'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Davraz Mahallesi'nde meydana geldi. E.Z.'nin kullandığı 32 EZ 711 plakalı motosiklet, Y.B.Y. idaresindeki 32 AFM 802 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Y.B.Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.M. hayatını kaybetti.
Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen E.Z., kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
