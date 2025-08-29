DOLAR
Isparta'da İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Isparta Davraz Mahallesi'nde iki motosiklet çarpıştı; Y.B.Y. ve A.M. yaşamını yitirdi, sürücü E.Z. hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 20:51
Isparta'da İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Isparta'da İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kaza ayrıntıları

Isparta'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Davraz Mahallesi'nde meydana geldi. E.Z.'nin kullandığı 32 EZ 711 plakalı motosiklet, Y.B.Y. idaresindeki 32 AFM 802 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Y.B.Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.M. hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen E.Z., kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Isparta'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Isparta'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

