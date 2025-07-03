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Isparta'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 19:45
Isparta'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Isparta'nın Eğirdir İlçesinde Kaçak Kazı Operasyonu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonla, kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı faaliyetlerini önlemek amacıyla sıkı bir çalışma başlattı.

Olayın Detayları

Ekiplerin, Sevinçbey köyü Bademli Boğazı mevkisinde yaptıkları denetimlerde, M.Ç, K.A, H.Ç. ve E.A. adlı 4 şüphelinin kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Bu tür kaçak kazı faaliyetlerinin önüne geçmek için jandarma yetkilileri, denetimlerini sıklaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

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