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Isparta'da Kayalıklardan Düşen Emekli Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Aksu ilçesinde kayalıklardan düşen 76 yaşındaki emekli polis memuru Mehmet Erol hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 21:16
Isparta'da Kayalıklardan Düşen Emekli Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Isparta'da Trajik Olay: Emekli Polis Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Aksu ilçesinde, ıhlamur toplarken kayalıklardan düşen emekli polis memuru Mehmet Erol (76) hayatını kaybetti. Olay, Zindan deresi mevkisinde meydana geldi.

Mehmet Erol'un kayalıklarda dengesini kaybetmesi sonucu yaşanan bu trajik kazayı gören vatandaşlar, derhal 112 Acil Sağlık, AFAD, JAK ve UMKE ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine intikal eden ekipler, İHA yardımıyla Erol'un bulunduğu yeri tespit etti. Ancak yapılan incelemede, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın ve AFAD Isparta İl Müdürü Bilal Öztürk olay yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı. Erol'un cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Isparta'nın Aksu ilçesinde ıhlamur topladığı sırada kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti....

Isparta'nın Aksu ilçesinde ıhlamur topladığı sırada kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti. Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde ıhlamur topladığı sırada kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti....

Isparta'nın Aksu ilçesinde ıhlamur topladığı sırada kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti. Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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