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Isparta'da Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Isparta Keçiborlu'da 16 yaşındaki K.A için arama çalışmaları AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:08
Isparta'da Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Isparta'da Kayıp Çocuk İçin Acil Arama Başlatıldı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki K.A için arama faaliyetleri başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, K.A'nın ailesi dün saat 21.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusu yaptı.

Kılıç Köyü Tuzla Mahallesi'nden kaybolan K.A için AFAD koordinesinde arama çalışmaları yürütülüyor. Açıklamada, "Isparta AFAD görevlileri, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi, Jandarma İnsansız Keşif Aracı, Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, UMKE Ekibi, Orman İşletme görevlileri, Antalya AFAD görevlileri, Sivil Arama Kurtarma gönüllüleri, Milli Eğitim TİFAKE personeli, Avcılar Birliği üyeleri ve muhtarlarımızın katılımıyla arama çalışmaları devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

Kayıp çocuğumuzun arama çalışmaları, havadan termal dronlar ve karadan iz takip köpekleri ile kadavra köpekleri kullanılarak fiziksel olarak gerçekleştirilmektedir. Bugün Aydın'dan kalkan jandarmaya ait insansız hava aracı da arama bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara dahil olmuştur.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki çocuk için arama...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki çocuk için arama başlatıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki çocuk için arama...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki çocuk için arama başlatıldı.

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