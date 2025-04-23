Isparta'da Otomobil ile Halk Otobüsü Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Isparta'da meydana gelen üzücü bir kazada, otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Çünür Mahallesi 102. Cadde'de, Yusuf K. tarafından sürülen 32 AEP 850 plakalı otomobilin, İsa Y. yönetimindeki 32 HO 1085 plakalı halk otobüsüne arkadan çarpması ile gerçekleşti.

Kaza ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak otomobil sürücüsü Yusuf K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Isparta'da otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.