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Isparta'da Otomobil Kazasında Komiser Hayatını Kaybetti

Isparta'da devrilen otomobilin kanala düşmesi sonucu Komiser Nazım Akkoyun hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 10:30
Isparta'da Otomobil Kazasında Komiser Hayatını Kaybetti

Isparta'da, kullandığı otomobil devrilerek bir kanala düşen Komiser Nazım Akkoyun hayatını kaybetti. Olay, Gökçay Mesire Alanı mevkisinde gece saatlerinde gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli olan Akkoyun'un kullandığı 34 DAJ 348 plakalı otomobil, yol kenarındaki demir korkulukları aşarak su kanalına düştü. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde komiser Akkoyun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Akkoyun'un cenazesi, meslektaşları tarafından yapılan incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Isparta'da kullandığı otomobil devrilerek kanala düşen komiser Nazım Akkoyun yaşamını...

Isparta'da kullandığı otomobil devrilerek kanala düşen komiser Nazım Akkoyun yaşamını yitirdi.

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