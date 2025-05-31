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Isparta'da Öykü Gürman'dan Unutulmaz Konser

2025 Uluslararası Gül Festivali'nde Öykü Gürman sahne aldı, müzikseverler keyifli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 00:50
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 00:50
Isparta'da Öykü Gürman'dan Unutulmaz Konser

Isparta'da 2025 Uluslararası Gül Festivali Coşkuyla Kutlandı

Isparta'da bu yıl düzenlenen 2025 Uluslararası Gül Festivali etkinlikleri çerçevesinde, ünlü şarkıcı Öykü Gürman sahne aldı. Festival, Isparta Belediyesi koordinasyonunda eski terminal bölgesinde gerçekleştirildi.

Öykü Gürman, konserde hayranlarıyla buluşarak en sevilen şarkılarını seslendirdi. Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği bu nostaljik dakikalar, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Özellikle şarkılara eşlik eden müzikseverler, festivalin neşesine neşe kattı. Konser sonunda, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Gürman’a anlamlı bir hediye takdim etti. Başkan ve eşi, sanatçıya özel olarak yapılmış ahşap oyma gül ve lavanta tablosu hediye etti.

Festivalin coşkusu, çeşitli etkinlikler ve konserlerle devam ederken, etkinliklerin 1 Haziran'da sona ereceği belirtiliyor.

Isparta'da düzenlenen 2025 Uluslararası Gül Festivali kapsamında şarkıcı Öykü Gürman sahneye...

Isparta'da düzenlenen 2025 Uluslararası Gül Festivali kapsamında şarkıcı Öykü Gürman sahneye çıktı.

Isparta'da düzenlenen 2025 Uluslararası Gül Festivali kapsamında şarkıcı Öykü Gürman sahneye...

Isparta'da düzenlenen 2025 Uluslararası Gül Festivali kapsamında şarkıcı Öykü Gürman sahneye çıktı.

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