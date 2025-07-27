Isparta'da Tarım Aracının Devrilmesi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza, tarım aracı olan "patpat"ın devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Yassıören köyünde gerçekleşen kazada, 19 yaşındaki sürücü Galip Eren Alp ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri derhal sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, O.T. (17), A.K. (18) ve E.B. (18) adlı yaralılar da hastaneye kaldırıldı.

Ancak talihsiz sürücü Galip Eren Alp, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Tarım Aracı kazalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.