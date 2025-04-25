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Isparta'da Yolcu Otobüsüyle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Isparta'da meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Kazanın detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 16:09
Isparta'da Yolcu Otobüsüyle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Isparta'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay, Çünür Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde saat 16 sıralarında gerçekleşti.

S.E.'nin kullandığı Erova firmasına ait 60 ER 814 plakalı yolcu otobüsü, U.S. yönetimindeki 07 DD 408 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Yapılan incelemelerde, hafif ticari aracın sürücüsü U.S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan N.S. ve L.S. ise çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından, yolcu otobüsü sürücüsü S.E. gözaltına alındı. Kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Isparta'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

Isparta'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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