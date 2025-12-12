DOLAR
Isparta Hisarardı'da Köpek Ölümleri: Valilik İnceleme Başlattı

Isparta Yalvaç'ın Hisarardı köyünde art arda görülen köpek ölümleri sonrası Isparta Valiliği inceleme başlattı; muhtar toplama talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 23:26
Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde geçtiğimiz günlerde art arda yaşanan köpek ölümleri, köyde tedirginliğe yol açtı. Olayın ardından Isparta Valiliği konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Muhtar Uyarıyor: Sahipsiz Hayvanlar Artıyor

Konu hakkında konuşan köy muhtarı Hasan Aydın, uzun süredir sahipsiz köpeklerle ilgili yardım talep ettiğini belirterek, "Köyümde son günlerde art arda köpek ölümleri yaşanıyor, zehirlenme iddiaları var. Bu durumla ilgili 3 ay önce resmi başvurumu yaptım. Köyümüzde çok sayıda sahipsiz köpek bulunuyor. İlçeden gelenler, tarladan dönenler, yolda yavrulayanlar derken sayı her geçen gün arttı. Yolda yavrulu köpeklerin araçlara ve motosikletlere yönelme riski olduğunu daha önce yetkililere defalarca bildirdim. Yavruların ve annelerinin toplanmasını istedim" ifadelerini kullandı.

Aydın, ayrıca Yalvaç Belediyesi dahil ilgili tarafların kendisine "Aracımız yok, imkânımız yok" dediğini aktardı.

Toplama Talebi ve Köyde Durum

Muhtar Aydın, çevre köylerde hayvanların toplandığını ancak kendi köylerinde böyle bir uygulama yapılmadığını savunarak, "37 köyde köpeklerin toplandığını fakat kendi köyünde durumun bu şekilde olmadığını" belirtti. Aydın, "Köyümüzden bir tane bile köpek alınmadı. 37 köyün köpekleri toplandı, bir tek bizim köy kaldı" dedi.

Muhtar, yavruların ve annelerinin toplanıp güvenli bir barınağa götürülmesini isteyerek, "Bu yavruların ve annelerinin toplanıp güvenli bir barınağa götürülmesini istiyoruz. Orada bakılsınlar, beslensinler. Aksi halde bugün birkaç köpek öldüyse yarın 400’den fazlası ölebilir. Gelsinler, köpekleri toplasınlar, barınaklara yerleştirsinler. Şu anda köyün 4–5 farklı noktasında hem yetişkin köpekler hem yavrular bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Valilikten Resmi Açıklama

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yalvaç ilçemize bağlı Hisarardı köyümüzde meydana geldiği iddia edilen şüpheli sahipsiz hayvan ölümleriyle ilgili valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme kapsamında ilgili kurum personelinden oluşturulan heyetin bahse konu köydeki çalışmaları devam etmektedir. Konu valiliğimizce yakından takip edilmekte olup, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır."

Olayla ilgili başlatılan inceleme ve muhtarın talepleri, köydeki hayvan sayısı ve olası zehirlenme iddialarının aydınlatılması açısından yakından takip ediliyor.

