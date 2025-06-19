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Isparta'nın Yaylalarında Gül Hasadı Devam Ediyor

Isparta'da gül hasadı, yaylalarda sürerken gül üreticileri özenle çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 14:20
Isparta'nın Yaylalarında Gül Hasadı Devam Ediyor

Isparta'nın Yaylalarında Gül Hasadı Devam Ediyor

Dünya gül yağı üretiminin %65'inin yapıldığı Isparta'da gül hasadı yaylalarda sürüyor. Şehir merkezindeki gül bahçelerinde hasadın sonuna yaklaşılırken, yayla kesimlerinde gül çiçeği geç açtığı için hasat mesaisi devam etmekte.

Aksu'da Gül Üretimi

Aksu ilçesinde 435 dönüm alanda yağlık gül üretimi gerçekleştiriliyor. Gül, özellikle Yakaafşar köyü'nde halkın temel geçim kaynakları arasında önemli bir yer tutuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere yönelen üreticiler, gülleri özenle toplayarak fabrikalara gönderiyorlar.

Gül Üreticilerinin Zorlukları

İlçede gül üreticiliği yapan Kurtuluş Korkmaz, yaptığı açıklamada, bahçesinin babasından kendisine kaldığını belirtti. Gül üretimini etkileyen don olaylarının son birkaç yıldır olumsuz etkiler yarattığını ifade eden Korkmaz, gül toplama işleminin maliyetinin yüksek olduğunu vurguladı.

Korkmaz, "Bölgemizin yayla olması nedeniyle güldeki yağ oranı ve kalite yüksek. Gülcülük, atalarımızdan gelen bir gelenek olduğu için elimizden geldiğince bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da gül hasadı yaylalarda devam...

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da gül hasadı yaylalarda devam ediyor. Şehir merkezindeki gül bahçelerinde hasadın sonuna gelinirken, yayla kesimlerinde gül çiçeği geç açtığı için hasat mesaisi sürüyor.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da gül hasadı yaylalarda devam...

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da gül hasadı yaylalarda devam ediyor. Şehir merkezindeki gül bahçelerinde hasadın sonuna gelinirken, yayla kesimlerinde gül çiçeği geç açtığı için hasat mesaisi sürüyor.

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