İsrail Ablukası Altındaki Gazzeli Çocuk Tek Gözünü Kaybetti

İsrail'in Ablukasının Kurbanı: 10 Yaşındaki Ahmed Tek Gözünü Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle 10 yaşındaki Filistinli Ahmed, kanser hastalığıyla mücadele ederken tek gözünü kaybetme acısıyla karşı karşıya. 7 Ekim 2023 tarihinde kanser teşhisi konulan Ahmed, Gazze’nin güneyine göç etmek zorunda kaldı ve bu sırada sağlık hizmetlerine erişimi tamamen engellendi.

Abluka altındaki Gazze’de gerekli tedavi imkanlarının bulunmaması, çocuğun sağlık durumunu her geçen gün kötüleştiriyor. Yüzündeki tümörün büyümesi neticesinde sağ gözündeki görme yetisini kaybeden Ahmed için, diğer gözünün de aynı kaderi paylaşmasından endişe ediliyor.

Ummu Ahmed'den Çocukları İçin Çağrı

Filistinli annenin dramı gözler önüne seriliyor. Oğlunun ağır sağlık durumu hakkında konuşan Ummu Ahmed, “Ağrılarını dindirmek için ağrı kesici bile bulamıyoruz.” diyerek çaresizliğini dile getirdi. Gazze’de yetersiz sağlık hizmetleri ve İsrail’in uyguladığı ablukanın etkisiyle çocuğunun tedavi olabilmesi için bölgeden çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, Ahmed'in psikolojik durumu da olumsuz yönde etkileniyor. Arkadaşlarıyla oynayamayan küçük çocuk, kampta bulundukları çadırdan çıkarak güneş ışığı dahi göremiyor. Annesi, bu durumun onun hem bedensel hem de ruhsal sağlığını tehdit ettiğini belirtiyor.

Doktorlardan Uyarı: Tedavi İçin Acil Müdahale Gerek

Gazze'deki çocuk doktoru Ahmed el-Ferra, bölgedeki sağlık imkanlarının yetersizliğine dikkat çekerek, “Tedavi için Gazze dışına çıkması gereken yüzlerce hasta var. Ancak İsrail bu vakaların sevkini kasten geciktiriyor.” dedi. Ahmed'in hastalığının vücuda yayıldığını ve acil tedavi gerektirdiğini belirten doktor, bölgedeki sağlık sisteminin büyük bir çıkmazla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Gazze'nin Sağlık Krizi: 12.500 Kanser Hastası Hayat Mücadelesi Veriyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, “Ölümle burun buruna olan ve tedavi edilmeyi bekleyen 12.500 kanser hastası var.” diyerek durumu daha da kötüleştiren ablukanın etkilerine dikkat çekti. Refah Sınır Kapısı’nın kapalı olması, bu hastaların tedavi için gerekli nakillerinin yapılamamasına yol açıyor.

Ayrıca, Ahmed'in öğretim hayatındaki hayalleri de bu zor koşullar altında yok olmaktadır. Meşhur bir futbolcu olmayı hayal eden genç yaşındaki bu çocuk için yaşam mücadelesi süregelmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.