İsrail Adalet Bakanı Levin: Yargı Düzenlemesi Yeniden Gündemde

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, yargı sisteminin yeniden düzenleneceğini açıkladı ve güvenlik konularına müdahaleleri eleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:18
İsrail Adalet Bakanı Levin: Yargı Düzenlemesi Yeniden Gündemde

İsrail'de Yargı Düzenlemesi Konusu Yeniden Alevlendi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, ülkede yargı sisteminin hükümetin yetkilerini devraldığını öne sürerek, "Yargıda düzenleme eninde sonunda yapılacaktır" dedi.

İsrail merkezli Maariv gazetesine göre, Levin, İsrail'in güvenlik politikası ve Yüksek Mahkeme'nin bu konudaki müdahalesi üzerine bir konferansa video mesaj gönderdi. Mesajında, yargı sisteminin kendisini hükümetin yerine koyduğunu ve yargıcın rolüyle hiçbir ilgisi olmayan kararlar aldığını ifade etti.

Yargıçların Rolü ve Güvenlik Sorunları

Levin, ülkede yargıçların yorumlarının karara gerek kalmadan uygulandığını ileri sürerek, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Yargıçların, karar yazmaktan kaçındıkları için bu durumu yarattıkları görüşünü savunan Levin, yargının güvenlik konularına müdahalesinin devletin güvenliğine zarar verdiğini ifade etti.

Yüksek Mahkeme'nin Gazze'ye insani yardım konusundaki duruşmalarını da eleştiren Levin, bu konunun yargıya açık olmadığını ve "bu saçmalığa bir son verme zamanının geldiğini" iddia etti.

Geçmişte Yaşanan Tartışmalar

İsrail'de, 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen Hamas saldırısına kadar, Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi önemli bir gündem maddesi olmuştu. Hükümetin, yargıç atamalarında söz sahibi olmasını sağlayacak olan bu düzenlemeler, halk arasında büyük tepkilere yol açtı.

Hükümetin mahkemenin yetkilerini kısıtladığı yasalar, Ocak 2024'te Yüksek Mahkeme tarafından "İsrail'in anayasası niteliğindeki temel kanunlara aykırı olduğu" gerekçesiyle bozulmuştu.

Levin, hukuksal sisteme yönelik değişiklik çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, yargı düzenlemesinin yapılacağının altını çizdi.

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