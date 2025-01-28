İsrail, Arakib Köyü'nü 235. Kez Yıktı

İsrail, Filistinli Bedevilerin Yaşadığı Köyü Bir Kez Daha Yıktı

İsrail askerleri, ülkenin güneyinde bulunan Necef Çölü'nde yer alan Arakib köyünü bir kez daha yıkarak çok sayıda Filistinli aileyi evsiz bıraktı.

235. Yıkım Gerçekleştirildi

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin köyü 235'inci kez yıktığını ifade etti. Turi, bu yıkımların son 15 yıldır devam ettiğini belirterek, Filistinli ailelerin köylerini yeniden inşa etmeye kararlı olduğunu belirtti.

İsrail'in Taktikleri Eleştiriliyor

Turi, İsrail güçlerinin Filistinlileri kışkırtmak adına her yolu denediğini ve onlara saldırarak çete gibi davrandığını kaydetti. 2010 yılında ilk defa yıkılan Arakib köyünde 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşamaktadır.

İsrail Yönetimi ve Köylülerin Görüşmeleri

Tel Aviv yönetimi, köyün “yasa dışı yollarla kurulduğunu” ve yıkılması gerektiğini savunurken, köy halkı bu toprakların İsrail'in kuruluşundan çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını belirtmektedir.

Direniş Devam Ediyor

Köylüler, İsrail askerlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa etmeye devam ederek direnişlerini sürdürmektedir. Necef bölgesinde diğer köylerde olduğu gibi Arakib’e elektrik ve su gibi zorunlu hizmetler sunulmamaktadır.

Toprak İstilası

Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümünü istimlak etmiştir.