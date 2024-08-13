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İsrail Aşırı Sağ Bakanı Mescid-i Aksa'ya Provokatif Baskın Düzenledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı, Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerle ibadet provokasyonu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 12:34
İsrail Aşırı Sağ Bakanı Mescid-i Aksa'ya Provokatif Baskın Düzenledi

İsrail Bakanı'nın Baskın Hamlesi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa bölgesine sunduğu baskında, binlerce fanatik Yahudiyle birlikte yer aldı. Ben-Gvir, burada "Yahudilerin ibadet etmesi ve Yahudi egemenliği" konularında önemli ilerlemeler sağladıklarını belirtti.

Sabah Saatlerinde Kapsamlı Baskın

Sabah saatlerinden itibaren, çeşitli gruplar halinde toplanan fanatik Yahudiler, İsrail polisinin güvenlik koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamalara göre, yaklaşık 2250 kadar fanatik Yahudi Aksa'ya giriş yaptı.

Talmudik Ritüeller ve Provokasyon

Bazı fanatiklerin, Mescid-i Aksa içinde yerlerde kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği gözlemlendi. Aynı zamanda, baskın sırasında Aksa avlusunda sloganlar atarak ve marşlar söyleyerek provokasyon yaptılar.

Ben-Gvir'in Açıklamaları ve Gazze Süreci

Baskını takip eden saatlerde, Ben-Gvir, geniş bir polis ekibiyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği ziyaret sırasında yaptığı görüntülü paylaşımda, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız burada (Yahudi) ibadete izin vermek." ifadesini kullandı. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes müzakerelerine ilişkin, "Bu savaşı kazanmalıyız. Kahire ve Doha'daki müzakerelere katılmamalıyız; ancak zafer elde etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Yahudilerin Dini Bayramı ve Baskınlar

Yahudilerin dini bayramı Tisha B'Av nedeniyle, fanatik grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlemiş olduğu baskınların planlandığı bildirildi. Ben-Gvir, bu sürecin en ön saflarında yer alıyor. Geçtiğimiz ay, yeniden Netanyahu'nun ABD ziyaretine atıfta bulunarak, yine benzer provokatif ifadelerde bulunmuştu.

Mescid-i Aksa'nın Statüsü ve Uluslararası Anlaşmalar

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı anlaşma doğrultusunda Kudüs'teki dini işlerin sorumluluğunu üstleniyor. 2013 tarihli bir diğer anlaşmaya göre de Mescid-i Aksa ve çevresindeki kutsal mekanların korunması Ürdün'e aittir. Mescid-i Aksa, İslami Vakıflar İdaresi tarafından yönetilirken, İsrail, Mescid-i Aksa'nın statükosunu ihlal eden uygulamalarını sürdürmektedir.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği baskınlar, zaman zaman gerginliğe sebep olmaktadır. Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor ve her iki taraf için de tarihi ve dini açıdan büyük bir öneme sahiptir.

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