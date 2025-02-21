İsrail Askeri Aracı Filistinli Çifte Çarptı: Bir Can Kaybı!

İsrail Askeri Aracının Çarpması Sonucu Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde meydana gelen olayda, eşiyle birlikte otomobilinde bulunan Ahmed Avvad, İsrail askeri aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Tulkerim Mülteci Kampı karşısındaki Nablus Caddesi'nde gerçekleşti.

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından bildirilen habere göre, Ahmed Avvad, aldığı yaralar nedeniyle bu sabah yaşamını yitirdi. Eşinin sağlık durumu hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Olayın detaylarına göre, hızlı bir şekilde ters yönde ilerleyen İsrail askeri aracı, Filistinli çiftin bulunduğu otomobile sert bir şekilde çarptı. Yaralanan kadın öğretmen Semah Avvad ve eşi olay sonrası hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devam Eden Saldırılar

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin ve Cenin Mülteci Kampı’ndaki saldırılarını 32 gündür, Tulkerim ve Tulkerim Mülteci Kampı’ndaki saldırılarını ise 26 gündür sürdürdüğü bildirildi. Bu süreçte, İsrail askeri araçlarının çeşitli yerleşimlere yönelik saldırılarda bulunduğu ve bölgelere takviye birliklerin gönderildiği delilendirildi.