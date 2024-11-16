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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı, evler tahrip edildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 14:12
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlar sonucunda en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında serbest bırakılmış tutuklular da bulunuyor.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'da El-Halil, Nablus, Selfit, Kalkilya ve Cenin gibi şehirlerde baskınlar düzenlediği belirtildi. Bu baskınlar da, eski tutuklu olan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 12 Filistinli gözaltına alındı.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edilmesi ve gözaltına alınan kişilerin yanı sıra ailelerinin de darp ve tehditlere maruz kalması dikkat çekti.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11,700'ü geçti. Aynı süreçte, İsrail askerleri ve işgalci İsraillilerle yaşanan çatışmalarda 167'si çocuk olmak üzere 783 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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