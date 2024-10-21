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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria'daki baskınlarında 2 çocuk da dahil 18 Filistinli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:05
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri operasyonlarla 2'si çocuk toplam 18 Filistinli bireyi gözaltına aldı. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nin birlikte yaptığı açıklamaya göre, baskınlar devam ediyor.

Baskınlar ve Gözaltılar

Batı Şeria'nın farklı kentlerinde gerçekleştirilen baskınlar sonucu eski tutukluların da aralarında bulunduğu 18 Filistinliden bahsedildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin gözaltına alınan kişilerin aile üyelerine karşı fiziksel şiddet uyguladığı ve tehditlerde bulunduğu belirtildi.

Gözaltı Sayısında Artış

Son gözaltılarla birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 11 bin 300'ü geçtiği ifade edildi. Bu durum, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başladığı tarihten itibaren artış gösteren bir eğilim olarak kaydediliyor.

Ölü Sayısı

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail askerleri ve işgalci güçler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 165 çocuk dahil 759 Filistinli hayatını kaybetti.

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