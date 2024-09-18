DOLAR
34,09 -0,07%
EURO
38 -0,13%
ALTIN
2.817,5 -0,1%
BITCOIN
2.034.055,37 0,7%

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına alırken, Nablus'taki Yusuf Makamı'na da müdahalede bulundu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:15
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Baskınları

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği baskınlarla 40 Filistinliyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Nablus, Kalkilya, Selfit, Beytullahim ve El Halil olmak üzere birçok kente yönelik düzenlenen operasyonlar sürmekte.

Nablus'taki Yusuf Makamı'na Müdahale

İsrail askerleri, Nablus'ta yer alan Yusuf Makamı'na baskın düzenleyerek, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin güvenliğini sağlamak amacıyla buradaki eylemlere müdahale etti. Filistinli gençlerin tepki gösterdiği bu baskında, askerler göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak, gerçek ve plastik mermilerle karşılık verdi. Olaylar sırasında gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinliye yardım etmeye çalışan Filistin Kızılayı ekipleri, İsrail askerlerince engellendi.

Artan Gözaltılar ve Baskınlar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs bölgesinde Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış gözlemleniyor. Son gözaltılarla birlikte söz konusu bölgelerdeki toplam gözaltı sayısı 10,770'e ulaştı.

Yusuf Makamı'nın Tarihsel Önemi

Yahudi inancına göre Nablus'ta bulunan Yusuf Makamı, Hazreti Yusuf'un kabrinin yer aldığı kabul ediliyor. Ancak birçok arkeolog, bu yapının tarihinin birkaç asır geriye gittiğini ve gerçek sahibinin Yusuf ed-Duveykat adlı bir Müslüman olduğuna dair kanıtlar sundu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail, Lübnan'da Hizbullah İhtimaline Karşı Askeri Önlemler Alıyor
2
İsrail Ordusu Hizbullah Gerilimi Nedeniyle Kuzey'e Özel Tümen Gönderdi
3
Çin Uçak Gemisi Japonya'nın Bitişik Bölgesine Girdi İddiası
4
UNICEF: Yagi Tayfunu Güneydoğu Asya'da 6 Milyon Çocuğu Tehdit Ediyor
5
Esenyurt'ta Motosikletli Zanlılar Yakalandı
6
Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Devam Ediyor
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İnsan Hakları İzleme Örgütü Temsilcisi Görüştü

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı