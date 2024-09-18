İsrail Askerleri Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Baskınları

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği baskınlarla 40 Filistinliyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Nablus, Kalkilya, Selfit, Beytullahim ve El Halil olmak üzere birçok kente yönelik düzenlenen operasyonlar sürmekte.

Nablus'taki Yusuf Makamı'na Müdahale

İsrail askerleri, Nablus'ta yer alan Yusuf Makamı'na baskın düzenleyerek, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin güvenliğini sağlamak amacıyla buradaki eylemlere müdahale etti. Filistinli gençlerin tepki gösterdiği bu baskında, askerler göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak, gerçek ve plastik mermilerle karşılık verdi. Olaylar sırasında gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinliye yardım etmeye çalışan Filistin Kızılayı ekipleri, İsrail askerlerince engellendi.

Artan Gözaltılar ve Baskınlar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs bölgesinde Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış gözlemleniyor. Son gözaltılarla birlikte söz konusu bölgelerdeki toplam gözaltı sayısı 10,770'e ulaştı.

Yusuf Makamı'nın Tarihsel Önemi

Yahudi inancına göre Nablus'ta bulunan Yusuf Makamı, Hazreti Yusuf'un kabrinin yer aldığı kabul ediliyor. Ancak birçok arkeolog, bu yapının tarihinin birkaç asır geriye gittiğini ve gerçek sahibinin Yusuf ed-Duveykat adlı bir Müslüman olduğuna dair kanıtlar sundu.