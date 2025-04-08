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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 70 Yaşındaki Filistinliyi Darbede Öldürdü

Batı Şeria'da İsrail askerleri 70 yaşındaki Gazi Bedir Manasara'yı darbederek hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:04
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 70 Yaşındaki Filistinliyi Darbede Öldürdü

İsrail Askerlerinden Şiddetli Müdahale

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin yaptığı şiddet dolu müdahale sonucunda 70 yaşındaki bir Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından bildirilen olay, Beytüllahim'in batısındaki Vadi Fukin beldesinde meydana geldi.

Evi Yıkılan Filistinlilere Saldırı

Olay, İsrail ordusunun Vadi Fukin'de bulunan bir evi yıkmak istemesi üzerine gelişti. Askerler, yıkıma karşı çıkan Filistinlilere cop ve dipçikle saldırdı. Bu saldırılar sırasında, 70 yaşındaki Gazi Bedir Manasara'nın da aralarında bulunduğu 6 Filistinli yaralandı. Manasara, aldığı darbeler nedeniyle felç geçirip hayatını kaybetti.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik şiddet içeren hareketlerinin görüntüleri, hem basında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından, İsrail ordusu, mülk sahiplerinin ruhsatsız olduğu iddiasıyla 7 ev, bir düğün salonu ve tarım yapısının yıkıldığını duyurdu.

Artan Şiddet ve Yıkımlar

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor. Bu dönemde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı, 171'i çocuk olmak üzere 946 olarak kaydedildi.

İsrail ordusu özellikle Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, şu ana kadar ruhsatsız olduğu iddiasıyla pek çok yapıyı yıktı ve bu yıkımlar, Batı Şeria'daki günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesinin verilerine göre, bu yıl ocak ayı itibarıyla, İsrail ordusu 74'ü meskun ev, 4'ü boş ev ve 29'u tarım tesisi olmak üzere toplamda 126 yapıyı hedef alarak yıkım ve baskınlar gerçekleştirdi.

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