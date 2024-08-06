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İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Gözaltı Operasyonları Düzenliyor

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısı 9 bin 970'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:35
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Gözaltı Operasyonları Düzenliyor

İsrail Güçleri Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonları Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde yoğunlaşan gözaltı operasyonlarıyla yine gündemde. 16 yeni Filistinli, bölgedeki birkaç kente yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Gözaltı Sayısı Artıyor

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin yaptığı açıklamalara göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısı toplamda 9 bin 970 kişiye ulaştı.

Baskınlar Hız Kesmeden Devam Ediyor

İsrail güçleri, El Halil, Beytüllahim, Cenin, Tubas, Ramallah, Kalkilya ve Nablus kentlerinde geceden bugüne süre gelen baskınlar gerçekleştirdi. Bu baskınlar sonucunda en az 16 Filistinli gözaltına alındı.

Artan Şiddet ve İhmal

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı ve saldırılarda ciddi bir artış gözlemleniyor. Bu süreçte, bölgedeki çatışmalarda 606 Filistinli hayatını kaybetti ve 5 binden fazla kişi yaralandı.

Bu durum, Filistin halkının yaşadığı zorlukları ve tırmanan gerginliği bir kez daha gözler önüne seriyor.

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