İsrail Askerleri Batı Şeria’da Operasyon Düzenledi: El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Suneyne Gözaltında

İsrail askerleri Batı Şeria'nın birçok kentinde geniş operasyonlar düzenledi

İsrail ordusu, El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Suneyne başta olmak üzere çok sayıda Filistinliyi, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerindeki operasyonlarla gözaltına aldı. Olaylara ilişkin bilgi, AA muhabirinin görgü tanıklarından alındı.

Operasyonların ayrıntıları

Tanıklara göre İsrail askerleri Nablus, Kalkilya, Ramallah ve El Halil kentlerine baskınlar düzenledi. Nablus'a bağlı Kefr Kalil, Tell, Asira eş-Şamaliye ve Kusra beldelerinde toplam 13 Filistinli gözaltına alındı. Baskın sırasında Kefr Kalil'de bir Filistinlinin ağır şekilde darp edildiği, vücudunda morluklar oluştuğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Kalkilya'da 2, Ramallah'ta ise 3 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

El Halil Belediyesi'nden açıklama

El Halil Belediyesinden yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Belediye Başkanı Teysir Ebu Suneyne’yi şafak vakti evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Baskın sırasında evdeki eşyalar tahrip edilerek maddi hasara yol açıldı." ifadelerine yer verildi.

Belediye meclisi ve uluslararası çağrı

Belediye meclisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu uygulamanın yalnızca belediye başkanını hedef almadığını, aynı zamanda El Halil halkının ve seçilmiş kurumlarının iradesine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. Meclis, bunun demokratik sürece ve halkın işlerini özgürce yönetme hakkına açık bir saldırı olduğunu değerlendirdi.

Belediye, Ebu Suneyne'nin güvenliğinden İsrail güçlerini sorumlu tutarak, uluslararası kuruluşlara "hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme, belediye başkanının derhal serbest bırakılması için baskı yapma ve ihlallere son verilmesi" çağrısında bulundu.

Geniş jeopolitik çerçeve

Ebu Suneyne'nin gözaltına alınması, İsrail'de El Halil'in Batı Şeria'dan ayrılarak ayrı bir 'emirlik' kurulması önerisinin tartışıldığı bir döneme denk geldi. Bu öneri, Filistin Yönetimi, aşiretler ve yerel kurumlar tarafından reddediliyor. İsrail'in Kanal 24 televizyonunun haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu planı gündeme getirmesi, birçok Batılı ülkenin (Fransa ve İngiltere dahil) Eylül ayında BM Genel Kurulunda Filistin Devleti'ni tanıma niyetine karşı bir hamle olarak yorumlanıyor.

Saldırılar ve insan kayıpları

Gazze'de yürütülen yıkıcı savaşla paralel olarak, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırıları da arttı. Filistin verilerine göre, bu saldırılarda en az bin 16 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazlası gözaltına alındı.

ABD desteğiyle İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 63 bin 557 Filistinli yaşamını yitirdi, 160 bin 660 kişi yaralandı. Yaklaşık 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle 127'si çocuk olmak üzere 348 kişi hayatını kaybetti.