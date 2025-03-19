İsrail Askerleri El Halil'de Filistinliyi Vurarak Yaraladı

İsrail askerleri El Halil'de araç içerisindeki bir Filistinliyi vurarak yaraladı, yardım ekiplerine engel oldular.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:58
İsrail Askerleri El Halil'de Filistinliyi Vurarak Yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, aracının içinde bulunan bir Filistinliyi vurarak yaraladı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, olay El Halil'in güneyindeki Dora beldesinin Abduh bölgesinde gerçekleşti. Askerler, burada bir araca ateş açtılar ve aracın içindeki kişi vurularak yaralandı.

Daha sonra, İsrail askerlerinin çevredekilerin ve ambulans ekiplerinin olay yerine girişini engellediği bildirildi. Yaralı Filistinlinin kimliği ve sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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