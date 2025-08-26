İsrail Askerleri Ramallah'a Baskın: 27 Yaralı, 3 Gözaltı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine düzenlediği ve birkaç saat süren baskında birçok kişi yaralandı ve gözaltılar gerçekleşti.

Baskının bilançosu

Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, baskında 27 Filistinli yaralandı ve 3 kişi gözaltına alındı.

Yaralananlar arasında 71 yaşında bir yaşlı ile 12 yaşında bir çocuk bulunuyor.

Yaralanma türleri şu şekilde bildirildi: 8'i gerçek mermi, 14'ü plastik mermi, 5'i şarapnel parçası ile yaralandı. Ayrıca 31 kişi göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Gözaltılar ve malzeme ele geçirme iddiası

İsrail askerleri baskın sırasında en az 3 kişiyi gözaltına aldı ve bir döviz bürosunu bastı. Görgü tanıkları, askerlerin döviz bürosundaki para, belge ve teçhizata el koyduktan sonra kentten çekildiğini bildirdi.

Geniş bağlam

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı bildiriliyor.