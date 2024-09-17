İsrail Askerleri Tulkerim'de Bir Filistinliyi Vurdu

İsrail Askerleri Tulkerim'de Olay Yaratıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, İsrail askerlerinin Tulkerim bölgesindeki El-Caruşiye köyü yakınlarında ateş açtığı belirtildi. Bu saldırıda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Olayla ilgili görgü tanıklarından alınan bilgide, İsrail askerlerinin El-Caruşiye köyünde bulunan ayrım duvarı yakınlarındaki bir kişiye ateş açtığı ifade edildi. Yaralanan Filistinli, hızlı bir şekilde ilk yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Son Durum

Bu olay, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile, Filistin topraklarını ihlal eden İsraillilerin saldırıları sonucunda hayatını kaybeden toplam 706 Filistinli sayısını artırdı.