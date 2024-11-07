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İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Baskınları Devam Ediyor

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki baskınlarda 2 Filistinli yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 10:27
İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Baskınları Devam Ediyor

İsrail Askerlerinden Baskın Hamlesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir dizi eve baskın düzenledi. Gerçekleşen bu operasyon sırasında, açılan ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Filistin Kızılayı, El-Bire kentinde yer alan Um Şerayit Mahallesi'nde yaralanan gençlerin hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Olayların ardından bölgedeki gerilim daha da arttı.

Gözaltılar ve İlgili Operasyonlar

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail kuvvetleri, El-Bire'de 33 yaşındaki Munzir eş-Şeyh Kasım ile 31 yaşındaki Ahmed Casir Ebu Şuşa isimli kişileri evlerine düzenledikleri baskın sonrasında gözaltına aldı. Ayrıca, Ramallah’ın Nalin beldesi ile Budrus ve Harbesa el-Misbah köylerinde de benzer operasyonlar gerçekleştirdi.

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