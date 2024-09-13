İsrail Askerlerinin Beyta'daki Protestolara Engel Olması

İsrail askerleri, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin anıldığı Beyta'da Filistinlilerin protestolarını engelledi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:59
İsrail Askerlerinin Beyta'daki Protestolara Engel Olması

İsrail Askerleri Protesto Girişimlerini Engelledi

İsrail askerleri, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin 6 Eylül 2023'te hayatını kaybettiği Batı Şeria'nın Beyta beldesinde yapılan protesto gösterilerine izin vermedi. Filistinlilerin cuma namazında Eygi'yi anmak amacıyla toplandığı alanda, İsrail ordusu yoğun tedbirler aldı.

Filistinlilere İzin Verilmedi

Filistinliler, Beyta beldesindeki bir tepede toplandıklarında, İsrail askerleri tarafından engellendi. Askerler, bölgenin askeri alan olarak ilan edildiğini duyurdu ve yalnızca yaşlı erkeklerin namaz kılmasına izin verdi. Filistinliler, daha alt bir noktada Eygi için gıyabi cenaze namazı gerçekleştirdi.

Protestolar ve Ses Getiren Sloganlar

Beldedeki halk, Eygi'nin anısına birçok yere onun fotoğrafını astı. Protesto sırasında "Beyta'ya geldi şehit oldu, buradan Türkiye'ye gitti" sloganları atıldı. İsrail askerleri, etkinliğin büyümesini engellemeye çalıştı.

Ateş Açma Olayı ve Ortaya Çıkan Tepkiler

Filistinli bir katılımcı, geçen hafta barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerlerinin ateş açtığını ve Eygi'nin bu ateş sırasında vurulduğunu ifade etti. Mahmud Abdullah, uluslararası kuruluşların bölgelerine gelerek yaşanan insan hakları ihlallerini görmelerinin önemine vurgu yaptı.

Eygi'nin Ölümü ve Tartışmalar

Ayşenur Ezgi Eygi, 26 yaşında bir Türk-Amerikan vatandaşıydı ve gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından başından vurularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından yürütülen soruşturmada, İsrail ordusu Eygi'nin ölümüyle ilgili "kasıt olmadan" bir durum yaşanmış olabileceğini savundu.

Evyatar Yerleşimi ve Devam Eden Mücadeleler

Beyta beldesi sakinleri, İsraillilerin işgal ettiği özel mülk alanlarına inşa edilen Evyatar isimli kaçak yerleşim yeri ile ilgili uzun süredir mücadele veriyor. Bu yerleşim, Tel Aviv nezdinde resmi yasal statü taşımıyor ve bölgedeki protestolar, Mayıs 2021’den bu yana devam ediyor.

Mayıs 2021'den beri devam eden protestolar sırasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 18 Filistinli hayatını kaybetmiş bulunuyor.

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