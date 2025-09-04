İsrail Askerlerinin Ürdün'e Yasadışı Girişi: Gözaltı ve İade

Olayın Detayları

Haaretz'in haberine göre, geçen hafta bir grup İsrail askeri, ülkenin güneyindeki Arava Çölü bölgesinden sınırı aşarak Ürdün'e girdi. Komutanlarının izni ve bilgisi olmaksızın hareket ettikleri belirtilen askerler, sınırın ötesinde birkaç yüz metre boyunca ilerledi.

Bölgedeki devriye görevini yürüten Ürdün askerleri, söz konusu grubu durdurarak sorgulamak üzere askeri kampa götürdü. Birkaç saat süren sorgulamanın ardından askerler geri gönderildi.

İsrail ordusu, bazı askerlerinin yasa dışı şekilde Ürdün'e geçtiğini Haaretz'e doğruladı; ancak askerlerin hangi birlikte görev yaptığı ve sınırı neden geçtikleri konusunda bilgi vermeyi reddetti.

Abu Dabi merkezli Sky News Arabia televizyonu, Ürdün'e giren İsrail askeri sayısını sekiz olarak duyurdu.