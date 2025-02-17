İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'ye Konteyner Ev Girişini Engelliyor

İsrail, Gazze'ye Konteyner Evlerin Girişini Engelliyor

İsrail yönetimi, 15 aylık saldırılar sonrasında ağır yıkım yaşayan Gazze Şeridi’nde varılan ateşkese rağmen konteyner evlerin girişini engellemeye devam ediyor. Bu durum, evleri yıkılan Filistinlilerin kötü koşullar altında yaşam mücadelesi vermesine neden oluyor.

Çadırlarda Hayatta Kalma Mücadelesi

Gazze’de, İsrail saldırıları sonucu evlerini kaybeden birçok Filistinli, derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Gazzelilerin büyük bölümü, evlerinin enkazları üzerinde kurdukları çadırlarda kalıyor.

Ateşkes Anlaşmasındaki Taahhütler

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkese göre, İsrail'in ilk aşamada Gazze'ye 200 bin çadır ve 60 bin konteyner ev gönderilmesine izin vermesi gerekiyordu. Ancak bu süre zarfında, İsrail şu ana kadar Gazze’ye tek bir konteyner evin dahi girişine izin vermedi.

Kısıtlı Yardım İmkanları

Verilen sözler doğrultusunda yalnızca 73 bin çadır Gazze’ye girebildi. Bu durum, saldırılar sonrası sığınacak bir yer bulamayan Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. İsrail'in konteyner evler ve çadırların girişini engellemesi, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin kalmasını zorlaştırmayı amaçlıyor.

Ağır Yıkım ve Konut Durumu

İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde büyük bir yıkım gerçekleşti. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Gazze'deki konutların 160 bini yıkıldı, 276 bini ise büyük oranda veya kısmen hasar gördü. Bu da Gazze'deki konutların yüzde 92'sinin ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü anlamına geliyor.