İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran Açıklamaları

Netanyahu'dan Kritik Açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemenin ülkesi için en önemli önceliklerden biri olduğunu ifade etti. Bu açıklamayı, İsrail ordusunun yeni mezunlarına yönelik düzenlenen bir tören esnasında yaptı.

Hareket Özgürlüğü Vurgusu

Netanyahu, İsrail'in İran üzerinde daha önce hiç olmadığı kadar hareket özgürlüğüne sahip olduğunu iddia etti. Ayrıca, bu hareketliliğin Tahran'da ihtiyaç duyulan her yere erişim sağladığını belirtti.

Gazze Saldırıları Üzerine

Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili de konuşan Netanyahu, bu saldırıların sona ermesi için herhangi bir tarih belirlemediklerini ifade ederek, hedeflerine ulaşıncaya kadar bu eylemlere devam edeceklerinin altını çizdi.

Savunma Bakanı Gallant'tan Ek Açıklama

Aynı törende söz alan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülke genelinde daha fazla askere ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.