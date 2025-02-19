İsrail Basınında Mısır'ın Barış Antlaşması İhlalleri Tartışılıyor

İsrail basını, Mısır'ın iki ülke arasındaki barış antlaşmasını ihlal ettiğini belirtirken, bu ihlallerin niyetinin barışa zarar vermek olmadığına dikkat çekiyor. Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail ordusunun Mısır ile ilişkileri sabote etmeye yönelik "dış unsurların" etkisini araştırdığını öne sürdü.

Mısır'ın İhlalleri Ciddi Değil

İsrail devlet televizyonu Kan tarafından yapılan habere göre, Mısır'ın barış antlaşmasını ihlal ettiğine dair kanıtlar mevcut; ancak bu ihlallerin "ciddi olmadığı" vurgulandı. İzlenen yöntemlerle, İsrail, Mısır'a antlaşma şartlarına uyması yönünde baskı yapmaktadır. Ancak ihlallerin hedefinin barış antlaşmasına zarar vermek olmadığını ifade ediyor.

Sosyal Medyada Tartışmalar

Öte yandan, sosyal medya platformlarında Mısır ordusuna ait tank görsellerinin doğruluğu sorgulanmakta ve Sina Yarımadası'nda gerçekleştirilen tatbikatın görüntülerinin güncelliğini yitirdiği öne sürülmektedir. Ayrıca, İsrail yönetiminin bu ihlalleri düzenli olarak takip ettiği ve herhangi bir tırmanmayı önlemek adına Mısır ile diyalog halinde olduğu ifade edilmektedir.

İsrail Ordusunun Araştırmaları

İsrail ordusunun, Mısır-İsrail ilişkilerini sabote eden "dış unsurlar" ihtimalini araştırdığı belirtiliyor. Yedioth Ahronoth haberi, Mısır'ın İsrail'e karşı savaş hazırlığında olduğu yönündeki yanlış bilgilerin kasıtlı olarak yayıldığı iddialarını içermektedir.

Leiter'in Açıklamaları

Israel'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Mısır’ın Sina Yarımadası'na yaptığı askeri yığınağı barış antlaşması açısından "çok ciddi bir ihlal" olarak nitelendirmiştir. Leiter, bu endişeleri yakın bir zamanda gündeme getireceğini belirtmiştir. "Uzun zamandır bu konu bir kenara itildi, ancak masaya yatırılacak" ifadelerini kullanmıştır.

Tatbikat Görüntüleri ve Endişeler

Mısır ordusu, Sina'da gerçekleştirdiği bir askeri tatbikatın görüntülerini 15 Ocak'ta paylaşmış, bu tatbikatta kullanılan "uçan yarasa" isimli araçlar dikkat çekmiştir. Bu görüntüler, İsrailli sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde paylaşılmaktadır. Ayrıca, İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Mısır ordusunun askeri yatırımlarının endişe verici bir boyuta ulaştığını öne sürmüştür.