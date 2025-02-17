İsrail, Batı Şeria'da 1000 Yasa Dışı Konut İçin İhale Açtı

İsrail'den Batı Şeria'da Yeni Konut İhalesi

İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’da, gasbedilen Filistinlilerin toprakları üzerinde 1000’e yakın yasa dışı konut inşa etmeyi planladığı bildirildi. İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria’da 974 yasa dışı konut inşa etmek için ihale açtığını açıkladı.

Genişleme Planları ve Etkileri

Söz konusu konut inşası tamamlandığında, Batı Şeria’daki Efrat isimli gasbedilen Filistinlilerin topraklarının %40 büyüyeceği ifade ediliyor. Bu durum, Batı Şeria’daki Beytüllahim şehrinin gelişimini büyük ölçüde engelleyecek.

Tarihsel Arka Plan

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmişti. O günden bu yana, işgali pekiştirmek isteyen İsrail yönetimi, bu bölgelerde gasbettiği Filistin toprakları üzerine yasa dışı konutlar inşa etmeye devam ediyor.

Mevcut Durum

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, 250’den fazla gasbedilen Filistin toprağı mevcut ve buralarda 750 bine yakın İsrailli, Filistinlilerin topraklarını gasbetmiş durumda.