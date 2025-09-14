İsrail, Batı Şeria'da Gözaltındaki Mahmud el-Verdiyan'ı İşkenceyle Komaya Soktu

İsrail, Batı Şeria'nın Beytullahim'de 18 Ağustos'ta gözaltına aldığı Mahmud el-Verdiyan'ın işkence sonucu komaya girdiğini, durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 20:32
İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Ağustos'ta gözaltına aldığı Mahmud el-Verdiyan'ın işkence sonucu komaya girdiği ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

Olayın seyri

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin ortak açıklamasına göre, Beytullahim sakinlerinden 48 yaşındaki Mahmud el-Verdiyan, gözaltına alındıktan sonra Ofer Hapishanesi'nde sorguya alındı ve avukatıyla görüşmesine izin verilmedi.

Açıklamada, "Beytullahim sakinlerinden 48 yaşındaki Mahmud el-Verdiyan, İsrail hapishanelerindeki sorgu hücrelerinde suikast girişimlerine maruz kaldıktan sonra bırakıldı ancak durumu kritik." ifadesi yer aldı.

Sağlık durumu ve bulgular

İlk başta herhangi bir sağlık problemi bildirilmeyen Verdiyan'ın, 25 Ağustos'ta bilinci kapalı halde intensive care'a alındığı belirtildi. Açıklamada, İsrail makamlarının 11 Eylül'de sağlık durumu daha da kötüleşen Verdiyan hakkında serbest bırakma kararı verdiği ve Verdiyan'ın Beytullahim'deki bir hastanede yoğun bakıma alındığı kaydedildi.

Hastane raporlarına göre, ciddi oksijen yetersizliği nedeniyle Verdiyan'ın beyninde hasar meydana geldi; kaburgalarında kırıklar, boyun kısmında morluk ve ezikler ile vücudunda birçok yara izi tespit edildiği aktarıldı.

Kapsam ve bağlam

Açıklama, Verdiyan'ın gözaltına alındığı andan itibaren işkenceli sorguya maruz kaldığını ve bunun İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklulara yönelik devam eden suçlara bir yenisi olarak eklendiğini belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığına dikkat çekildi.

