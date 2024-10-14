İsrail, Beyrut'a Yönelik Hava Saldırılarına Devam Edeceğini Açıkladı

İsrail Yetkilisinden Beyrut Açıklaması

İsrail, Beyrut'a yönelik hava saldırılarını sürdüreceğini duyurdu. Adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, bu konuda yerel basına açıklamalarda bulundu.

Beyrut'taki Saldırılar Sürecek

Yetkili, Tel Aviv yönetiminin Beyrut'taki saldırıları askıya aldığı yönündeki iddiaları reddederek, "İsrail, Lübnan'da Beyrut dahil her yere saldırıyor," şeklinde konuştu. Kendi ifadeleri doğrultusunda, bu saldırıların operasyonal değerlendirmeler ışığında devam edeceğini vurguladı.

Biden ve Netanyahu Görüşmesi

Bu açıklamaların ardından, İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yapılan bir haberde, ABD Başkanı Joe Biden ile Başbakan Binyamin Netanyahu arasındaki 9 Ekim tarihli telefon görüşmesinin ardından, Netanyahu'nun orduya Beyrut'a yönelik saldırıları durdurma emri verdiği iddia edilmişti. Ancak, İsrail ordusunun, Beyrut'u en son 10 Ekim'de hedef aldığı belirtiliyor.