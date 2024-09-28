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İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a Ait Dahiye Bölgesine Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hizbullah'a yönelik hava saldırıları gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 01:45
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 01:45
İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a Ait Dahiye Bölgesine Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail Ordusu Hava Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullah'ın güçlü kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine yönelik yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı. Saldırılar, özellikle el-Leyleki ve el-Hadas mahallelerine odaklanmış durumda.

Dahiye'deki Bombardımanların Etkileri

Beyrut'un birçok noktasından duyulan hava saldırıları, Dahiye bölgesindeki sivil binaları hedef alırken, el-Meyadin televizyonunun aktardığı bilgilere göre, bu binaların Hizbullah'a ait silahların depolandığı yerler olduğu iddiaları tartışma konusu. Leyleki Mahallesi’nde, şu ana kadar can kaybı bildirilmemiştir.

Ordunun Açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Hizbullah'a ait stratejik binaları hedef alacağız. Saldırımız hassas bir operasyondu," şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Beyrut Havalimanı üzerinde devriye uçaklarının uçtuğunu ve "düşman unsurların inişine izin vermeyeceklerini" belirtti.

Saldırılarda Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

Akşam saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybederken, 91 kişi de yaralanmıştır. Genel olarak, 8 Ekim tarihinden bu yana Hizbullah ile gergin çatışmalarda, İsrail ordusu hava saldırılarına devam etmekte ve bu saldırılarda Lübnan makamlarına göre 783 kişi yaşamını yitirmiştir. Ayrıca, bombardımanlar sonucu ülke içinde 150 bin kişinin yerinden olduğu bildirilmiştir.

Hizbullah'ın Karşılığı ve Göç Hareketleri

Hizbullah, İsrail ordusunun güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden bombardımanlarına karşı füzeli saldırılarla karşılık vermeye devam ediyor. Bu sırada, Beyrut’tan ve güney kesimlerden kuzeye doğru bir göç dalgası gözlemlenirken, bazı kişilerin Suriye'ye yöneldiği belirtiliyor.

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