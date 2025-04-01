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İsrail, Beyrut'un Güneyini Hedef Aldı: BMGK'nın 1701 Sayılı Kararı İhlal Edildi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki saldırısını BMGK'nın 1701 sayılı kararına bir ihlal olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 09:44
İsrail, Beyrut'un Güneyini Hedef Aldı: BMGK'nın 1701 Sayılı Kararı İhlal Edildi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in başkent Beyrut'un güneyine yönelik düzenlediği saldırının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini vurguladı.

Yazılı bir açıklama yapan Selam, İsrail'in Beyrut'un güneyinde bir binaya düzenlediği bombalı saldırı hakkında endişelerini dile getirdi. Başbakan, "Bu saldırı, Lübnan'ın barış ve egemenliğini teyit eden BMGK'nın 1701 sayılı kararını açıkça ihlal ettiği gibi, Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasını da ihlal ediyor." diye konuştu.

Selam, saldırının etkilerini Savunma Bakanı Michel Menassa ve İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar ile birlikte takip ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun, 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşması sonrası 28 Mart itibarıyla Beyrut'un güneyini bombaladığı öğrenildi. Bugün gerçekleştirilen hava saldırısında ise 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Öte yandan, BMGK ile Lübnan arasında yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu sıklıkla bu anlaşmayı ihlal ederek saldırılar düzenliyor. Lübnan makamlarının açıkladığı verilere göre, ateşkes sonrası yapılan saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır.

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